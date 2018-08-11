Российские тюремщики отрицают похудение Сенцова на 30 кг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Российская федеральная служба исполнения наказаний назвала неправдивой информацию о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, который объявил голодовку 14 мая, потерял в весе 30 кг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 кг, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили российские тюремщики.
"С первых дней отказа от приема пищи за пациентом установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение. С 24 мая ему назначена поддерживающая терапия", - сообщили во ФСИН РФ.
"8 июня осужденному проведен совместный консилиум врачей специалистов и клинико-лабораторное обследование. От Сенцова получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени", - рассказали в российском ведомстве.
"Таким образом, на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное", - отметили в ФСИН РФ.
Ранее адвокат Сенцова сообщил, что украинец за время голодовки похудел на 30 килограммов.
Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.