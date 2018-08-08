Сенцов за час голодування схуд на 30 кілограмів - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Адвокат режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підзахисний за час тривалого голодування схуд на 30 кілограмів і перебуває у тяжкому стані, але від госпіталізації відмовляється. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
За словами Дінзе, який напередодні відвідав Сенцова у колонії російського міста Лабитнангі, у режисера суттєво понизився гемоглобін, пульс - близько 40 ударів на хвилину, він відчуває слабкість.
Захисник каже, що як і раніше, його вмовляють лягти у лікарню і почати відновлювальну терапію. Однак Сенцов відмовляється.
Дінзе додав, що підзахисний загалом проти переведення будь-куди, оскільки може не витримати етапування.
"Він постійно лежить, хоча до мене зміг встати", - сказав адвокат.
За його словами, Сенцов важив 100 кілограмів, а тепер 70.
У російській службі виконання покарань кажуть, що стан здоров'я ув'язненого "задовільний".