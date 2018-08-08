Сенцов за время голодовки похудел на 30 килограммов - адвокат

По словам Динзе, который накануне посетил Сенцова в колонии российского города Лабытнанги, у режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс - около 40 ударов в минуту, он чувствует слабость.

Защитник говорит, что по-прежнему его уговаривают лечь в больницу и начать восстановительную терапию. Однако Сенцов отказывается.

Динзе добавил, что подзащитный вообще против перевода куда-нибудь, поскольку может не выдержать этапирования.

"Он постоянно лежит, хотя ко мне смог встать", - сказал адвокат.

По его словам, Сенцов весил 100 килограммов, а теперь 70.

В русской службе исполнения наказаний говорят, что состояние здоровья заключенного "удовлетворительное".