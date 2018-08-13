Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию немедленно освободить Сенцова

"Олег Сенцов провел в России более четырех лет. Его осудил российский военный суд на двадцать лет лишения свободы после судебного разбирательства, на котором явно не придерживались прав защиты, что является нарушением международного права и основных стандартов правосудия. Неужели его единственная реальная "вина" - это демонстрация своего собственного мнения? Разве его единственное "преступление" - выразить свою политическую приверженность через искусство?", - говорится в обращении.



Авторы письма призывают международное сообщество выступить в защиту Сенцова, который 92-й день голодает в колонии. Режиссер потерял около 30 килограммов за период голодания, подчеркнули они.



"Не действовать - это значит дать Олегу Сенцову умереть. Это также будет означать отказ от наших ценностей и принципов, отказ от того, что мы защищаем, и кем мы есть", - говорится в заявлении деятелей культуры.



Как сообщал УНН, русская федеральная служба исполнения наказаний назвала неправдивой информацию о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, который объявил голодовку 14 мая, потерял в весе 30 кг.



