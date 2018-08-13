Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию немедленно освободить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Более сотни европейских деятелей культуры, среди которых - министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Жак Одияра, Жан-Пьер Дарденн и другие, обратились к российским властям с призывом освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Соответствующее обращение разместило французское издание Le Monde, передает УНН.
"Олег Сенцов провел в России более четырех лет. Его осудил российский военный суд на двадцать лет лишения свободы после судебного разбирательства, на котором явно не придерживались прав защиты, что является нарушением международного права и основных стандартов правосудия. Неужели его единственная реальная "вина" - это демонстрация своего собственного мнения? Разве его единственное "преступление" - выразить свою политическую приверженность через искусство?", - говорится в обращении.
Авторы письма призывают международное сообщество выступить в защиту Сенцова, который 92-й день голодает в колонии. Режиссер потерял около 30 килограммов за период голодания, подчеркнули они.
"Не действовать - это значит дать Олегу Сенцову умереть. Это также будет означать отказ от наших ценностей и принципов, отказ от того, что мы защищаем, и кем мы есть", - говорится в заявлении деятелей культуры.
Как сообщал УНН, русская федеральная служба исполнения наказаний назвала неправдивой информацию о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, который объявил голодовку 14 мая, потерял в весе 30 кг.