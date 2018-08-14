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Правозащитницу допустят в колонию к Сенцову

Киев • УНН

 • 8752 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. ФСИН разрешила правозащитнице Зое Световой посетить колонию, где сидит режиссер Олег Сенцов. Об этом сообщает УНН со сылкой на сообщение правозащитника Федотова Михаила в Twitter.

Правозащитницу допустят в колонию к Сенцову

"Разрешение получено только что", - написал он.

Напомним, более 100 европейских деятелей культуры, среди которых — министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Жак Одияра, Жан-Пьер Дарденн и другие, обратились к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщал УНН, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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