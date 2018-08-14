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Сенцов назвал свое состояние предкритическим - правозащитница

Киев • УНН

 • 12117 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова провела встречу с режиссером Олегом Сенцовым в колонии. Светова рассказала во вторник телеканалу RTVI, что украинский политзаключенный называет свое состояние "предкритическим", передает УНН.

Сенцов назвал свое состояние предкритическим - правозащитница

По словам правозащитницы, она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двух сотрудников в палате Сенцова. По ее словам, украинец находится в "хорошей и чистой" четырехместной палате.

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и дают питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - рассказала Светова.

Она заявила, что режиссер не планирует прекращать голодовку. Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась неизменной. Это - освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем.

Как сообщал УНН, ФСИН во вторник позволила Зои Световой посетить колонию, где сидит режиссер Олег Сенцов.

Напомним, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близок".

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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