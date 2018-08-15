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Комиссия в РФ получила, но не приняла ходатайства о помиловании Сенцова

Киев • УНН

 • 9881 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком округе получила два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, однако сообщила, что не может их принять, поскольку это не соответствует процедуре. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Комиссия в РФ получила, но не приняла ходатайства о помиловании Сенцова

“Оба ходатайства — от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, направленные изначально на (имя) президента России, поступили из администрации президента в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО. Комиссия ответила авторам ходатайств — матери Сенцова и архиепископу, разъяснила порядок, что комиссия не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили уведомления о том, что в адрес комиссии поступили эти обращения”, — сказали в пресс-службе.

Напомним, в конце июня мать Сенцова Людмила написала Путину прошение о помиловании сына. Впоследствии Кремль пообещал его рассмотреть. Затем 9 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна реакция на прошение о помиловании Сенцова.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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