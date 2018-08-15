Комісія в РФ отримала, але не прийняла клопотання про помилування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому окрузі отримала два клопотання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, проте повідомила, що не може їх прийняти, оскільки це не відповідає процедурі. Про це повідомили в прес-службі губернатора округу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Обидва клопотання - від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента, направлені спершу на (ім'я) президента Росії, надійшли з адміністрації президента в комісію з питань помилування в ЯНАО. Комісія відповіла авторам клопотань - матері Сенцова і архієпископу, роз'яснила порядок, що комісія не може прийняти ці клопотання, оскільки це не відповідає процедурі. Сенцову направили повідомлення про те, що на адресу комісії надійшли ці звернення", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, в кінці червня мати Сенцова Людмила написала Путіну прохання про помилування сина. Згодом Кремль пообіцяв його розглянути. Потім 9 серпня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що йому невідома реакція на прохання про помилування Сенцова.
Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.