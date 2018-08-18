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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сенцов уже не верит в свое освобождение - сестра

Киев • УНН

 • 14508 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинский режиссер, политзаключенный в России Олег Сенцов теряет надежду и больше не верит, что после почти ста дней голодания в российской тюрьме его освободят. Об этом заявила его двоюродная сестра Наталья Каплан, передает УНН со ссылкой на AFP.

Сенцов уже не верит в свое освобождение - сестра

"Он теряет надежду", - сказала Каплан через неделю после того, как получила письмо от Сенцова, в котором он сказал ей, что чувствует, что "конец близок".

"В своем письме он написал мне, что мы больше не должны говорить ему о том, что свобода приближается, он уже не верит в это", - сказала она.

Ранее Каплан заявила, что Сенцов не будет просить помилования у Путина.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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