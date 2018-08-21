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Под посольством РФ в Киеве собрались активисты в поддержку Сенцова

Киев • УНН

 • 11793 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве возле посольства Российской Федерации проходит акция в поддержку украинского режиссера, пленника Кремля Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме, сообщает корреспондент УНН.

Под посольством РФ в Киеве собрались активисты в поддержку Сенцова

На акцию пришли около 30 активистов, которые держат в руках плакаты с надписью "FREESENTSOV" и "SaveOlegSentsov". Кроме того, у входа в посольство РФ, активисты поставили несколько мотков колючей проволоки с надписью "FREESENTSOV".

Активисты читали рассказы украинского режиссера и письма к нему. По словам организаторов акции, письма пленнику Кремля написали иностранные кинорежиссеры, актеры и писатели, в том числе Стивен Фрай.

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Подобные акции пройдут в нескольких городах Украины, в частности Львове и Виннице, а также в Кении, Швеции, Дании и США.

"Такие акции должны проходить регулярно для того, чтобы интерес к этой теме не угасал. До сих пор длятся  встречи с Путиным, до сих пор длятся переговоры - неделю назад ему звонил Макрон (президент Франции - ред.), несколько дней назад он встречался с Меркель (канцлер Германии - ред.), и должен постоянно быть мощный общественный посыл, что этот вопрос на повестке дня и люди не опустили руки. Мы боремся и требуем от мировых лидеров, чтобы они помогли освободить Олега Сенцова", - подчеркнула координатор глобальной акции "SaveOlegSentsov" Александра Матвийчук.

Добавим, что из посольства РФ к активистам, которые проводят акцию в поддержку украинского режиссера, никто не вышел.

Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Режиссер находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

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