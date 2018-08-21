ЄС закликає Росію негайно звільнити Сенцова та всіх інших українських політв’язнів

"100 днів голодує Олег Сенцов, його здоров’я швидко погіршується у колонії. ЄС закликає Росію негайно звільнити його та всіх інших незаконно затриманих українських громадян в Росії та на Кримському півострові", - заявив Мінгареллі.



Як повідомляв УНН, у Києві біля посольства Російської Федерації проходить акція на підтримку українського режисера, бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує у російській в’язниці.



Нагадаємо, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму.



Режисер перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних в Росії і Криму.