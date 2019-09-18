ЕС обеспечил 104 млн евро грантовых средств для украинцев и помощи Фонду энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Европейский Союз активно поддерживает реформу энергоэффективности в Украине и обеспечил 104 млн евро грантовых средств для украинцев и технической помощи для Фонда энергоэффективности. Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас на открытии Первого национального форума Фонда энергоэффективности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС.
"Сегодня Посол Маасикас, наш новый председатель Представительства, открывает Первый национальный форум Фонд энергоэффективности для начала первой комплексной программы Фонда в Украине "Энергодом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что фонд предоставит до 70% грантов на мероприятия энергоэффективности в многоквартирных домах.
"Европейский Союз активно поддерживает реформу энергоэффективности в Украине, в том числе деятельность Фонда. Мы обеспечили 104 млн евро грантовых средств для украинцев и технической помощи для Фонда", - отметили в представительстве.
Как сообщал УНН, украинцам в следующем году пообещали до 1,2 млрд грн на "теплые кредиты".