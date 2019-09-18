ЄС забезпечив 104 млн євро грантових коштів для українців і допомоги Фонду енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Європейський Союз активно підтримує реформу енергоефективності в Україні та забезпечив 104 млн євро грантових коштів для українців і технічної допомоги для Фонду енергоефективності. Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас на відкритті Першого національного форуму Фонду енергоефективності, передає УНН із посиланням на пресслужбу Представництва ЄС.
"Сьогодні Посол Маасікас, наш новий голова Представництва, відкриває Перший національний форум Фонд енергоефективності для започаткування першої комплексної програми Фонду в Україні "Енергодім", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Зазначається, що фонд надасть до 70% грантів на заходи енергоефективності у багатоквартирних будинках.
"Європейський Союз активно підтримує реформу енергоефективності в Україні, у тому числі діяльність Фонду. Ми забезпечили 104 млн євро грантових коштів для українців і технічної допомоги для Фонду", - зазначили в представництві.
Як повідомляв УНН, українцям наступного року пообіцяли до 1,2 млрд грн на "теплі кредити".