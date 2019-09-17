Українцям наступного року пообіцяли до 1,2 млрд грн на "теплі кредити"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У наступному році програмою "теплих кредитів" зможуть скористатися до 200 тис. українських родин та залучити до 1,2 млрд грн таких кредитів на комплексне утеплення будівель. Про це з посиланням на попередні підрахунки УНН повідомили в пресслужбі Держенергоефективності.
"У проекті Держбюджету-2020 вже передбачено 400 млн грн на фінансування програми "теплих кредитів" у наступному році. За попередніми розрахунками, у 2020 році програмою зможуть скористатися до 200 тис. родин та залучити до 1,2 млрд грн "теплих кредитів" на комплексне утеплення будівель", - зазначили у відомстві.
Також вказано, що наразі зберігається попит ОСББ на державну програму з енергоефективності. "За останні 2 тижні ще 180 ОСББ залучили майже 60 млн грн "теплих кредитів" на енергоефективні заходи у багатоповерхівках", - додали у Держенергоефективності.
Нагадаємо, у червні на "теплі кредити" для ОСББ спрямували 380 млн грн, на додачу до прогнозованого 1 млрд грн на цю програму загалом.