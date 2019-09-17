Украинский в следующем году пообещали до 1,2 млрд грн на "теплые кредиты"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В следующем году программой "теплых кредитов" смогут воспользоваться до 200 тыс. украинских семей и привлечь до 1,2 млрд грн таких кредитов на комплексное утепление зданий. Об этом со ссылкой на предварительные подсчеты УНН сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.
"В проекте Госбюджета-2020 уже предусмотрено 400 млн грн на финансирование программы "теплых кредитов" в следующем году. По предварительным расчетам, в 2020 году программой смогут воспользоваться до 200 тыс. семей и привлечь до 1,2 млрд грн "теплых кредитов" на комплексное утепление зданий", - отметили в ведомстве.
Также указано, что на данный момент сохраняется спрос ОСМД на государственную программу по энергоэффективности. "За последние 2 недели еще 180 ОСМД привлекли почти 60 млн грн "теплых кредитов" на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках", - добавили в Госэнергоэффективности.
Напомним, в июне на "теплые кредиты" для ОСМД направили 380 млн грн, в дополнение к прогнозируемому 1 млрд грн на программу в целом.