На "теплі кредити" для ОСББ спрямували 380 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет міністрів України спрямував 380,6 млн грн на виконання програми "теплі кредити" для ОСББ, що дасть можливість отримати кредити близько 230 тисячам родин. Про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єра.
"Завдяки збільшенню фінансування Програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися "теплими кредитами", а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн", - підкреслив Зубко.
За його словами, за час роботи програми "теплі кредити" нею скористалися майже 600 тисяч родин. Паралельно їй працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергоощадних заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.
Також він додав, що цього року запрацював Фонд енергоефективності, і перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду енергоефективності та впроваджують проекти з модернізації будинків. Надалі Фонд зможе опрацьовувати близько 3000 заявок на рік.
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