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На "теплі кредити" для ОСББ спрямували 380 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет міністрів України спрямував 380,6 млн грн на виконання програми "теплі кредити" для ОСББ, що дасть можливість отримати кредити близько 230 тисячам родин. Про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єра.

На "теплі кредити" для ОСББ спрямували 380 млн грн

"Завдяки збільшенню фінансування Програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися "теплими кредитами", а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн", - підкреслив Зубко.

За його словами, за час роботи програми "теплі кредити" нею скористалися майже 600 тисяч родин. Паралельно їй працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергоощадних заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.

Також він додав, що цього року запрацював Фонд енергоефективності, і перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду енергоефективності та впроваджують проекти з модернізації будинків. Надалі Фонд зможе опрацьовувати близько 3000 заявок на рік.

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Нагадаємо, 1 січня в Україні у низці областей підвищили тарифи на опалення та гаряче водопостачання у зв’язку зі зростанням вартості газу.

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