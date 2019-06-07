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"Теплими кредитами" скористались вже майже 600 тис. родин

"Теплими кредитами" скористались вже майже 600 тис. родин

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. За час роботи програмою "теплі кредити" в Україні скористались майже 600 тис. родин. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.

Як зазначив віце-прем'єр, паралельно "теплим кредитам" також працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку. Її учасники можуть отримати компенсацію 35% вартості товарів і матеріалів, які вони використовували для утеплення і модернізації житла.

"Такі програми — важлива складова боротьби за оптимізацію енерговитрат, але системний підхід до вирішення цього питання вони не забезпечують. В результаті держава не може оцінити, яка економія, отримана на виході. Запуск роботи Фонду енергоефективності забезпечить зовсім інший рівень здійснення енергомодернізації житла. Він є ключовим інструментом для успішної реалізації реформи енергоефективності в країні", - зазначив Зубко.

За його словами, програма "теплі кредити" поряд з іншими проектами буде підтримувати приватний сектор, а клієнтами Фонду енергоефективності, який охопить масштабні проекти теплової модернізації, стануть багатоповерхові будинки, точніше – ОСББ. Для 15 з них вже стартували пілотні проекти, які дозволять протестувати процедури для всіх учасників процесу — Фонду, банків і ОСББ. Їх загальне фінансування становить близько 40 млн грн. Урядовець наголосив, що у перспективі Фонд зможе обробляти від 3 000 заявок на рік і навіть більше.

Також віце-прем’єр-міністр розповів, що модель роботи Фонду, всі його процедури, операційна діяльність, програми і продукти розроблені за участю представників Європейського союзу і уряду Німеччини. Керувати ним буде IFC (Міжнародна фінансова корпорація). Це забезпечить високі стандарти управління Фондом, максимальну прозорість і ефективність його діяльності та унеможливить ймовірність найменших корупційних ризиків.

Фонд буде не тільки фінансувати, надавати технічні рішення і підтримувати їх впровадження, а й моніторити подальше споживання енергії в будинках. За його словами, перші видані 150 енергетичних сертифікатів будівель показали, що вітчизняний житловий сектор наразі перебуває на найнижчій сходинці розвитку енергоефективності.

Нагадаємо, до початку літа за програмою "теплих кредитів" українські родини отримали вже 800 млн грн, що становить 72,73% від прогнозованих у 2019 році 1,1 млрд грн на енергоефективні заходи.

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