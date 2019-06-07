"Теплыми кредитами" воспользовались уже почти 600 тыс. семей

Как отметил вице-премьер, параллельно "теплым кредитам" также работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Ее участники могут получить компенсацию 35% стоимости товаров и материалов, которые они использовали для утепления и модернизации жилья.

"Такие программы - важная составляющая борьбы за оптимизацию энергозатрат, но системный подход к решению этого вопроса они не обеспечивают. В результате государство не может оценить, какая экономия, полученная на выходе. Запуск работы Фонда энергоэффективности обеспечит совершенно другой уровень осуществления энергомодернизации жилья. Он является ключевым инструментом для успешной реализации реформы энергоэффективности в стране", - отметил Зубко.

По его словам, программа "теплые кредиты", наряду с другими проектами, будет поддерживать частный сектор, а клиентами Фонда энергоэффективности, который охватит масштабные проекты тепловой модернизации, станут многоэтажные дома, точнее - ОСМД. Для 15 из них уже стартовали пилотные проекты, которые позволят протестировать процедуры для всех участников процесса - Фонда, банков и ОСМД. Их общее финансирование составляет около 40 млн грн. Чиновник отметил, что в перспективе Фонд сможет обрабатывать от 3000 заявок в год и даже больше.

Также вице-премьер-министр рассказал, что модель работы Фонда, все его процедуры, операционная деятельность, программы и продукты разработаны с участием представителей Европейского союза и правительства Германии. Управлять им будет IFC (Международная финансовая корпорация). Это обеспечит высокие стандарты управления Фондом, максимальную прозрачность и эффективность его деятельности и сделает невозможным вероятность самых коррупционных рисков.

Фонд будет не только финансировать, оказывать технические решения и поддерживать их внедрения, но и мониторить дальнейшее потребление энергии в домах. По его словам, первые изданные 150 энергетических сертификатов зданий показали, что отечественный жилой сектор сейчас находится на самой низкой ступени развития энергоэффективности.

Напомним, в начале лета по программе "теплых кредитов" Украинские семьи получили уже 800 млн грн, что составляет 72,73% от прогнозируемых в 2019 году 1,1 млрд грн на энергоэффективные мероприятия.