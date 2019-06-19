На "теплые кредиты" для ОСМД направили 380 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Кабинет министров Украины направил 380,6 млн грн на выполнение программы "теплые кредиты" для ОСМД, что позволит получить кредиты около 230 тысячам семей. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
"Благодаря увеличению финансирования Программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитам", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн", - подчеркнул Зубко.
По его словам, за время работы программы "теплые кредиты" ею воспользовались почти 600 тысяч семей. Параллельно ей работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития.
Также он добавил, что в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда энергоэффективности и внедряют проекты по модернизации домов. В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около 3000 заявок в год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зубко сравнил энергоэффективность и безопасный секс
Напомним, 1 января в Украине в ряде областей повысили тарифы на отопление и горячее водоснабжение в связи с ростом стоимости газа.