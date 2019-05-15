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Зубко порівняв енергоефективність та безпечний секс

Зубко порівняв енергоефективність та безпечний секс

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко порівняв енергоефективність та безпечний секс. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі Міністра. 

"На вулиці ми бачимо багато реклами, наприклад, безпечного сексу. Причому пропаганда безпечного сексу – вона всюди. Слухайте, енергоефективність потребує більшої пропаганди, ніж безпечний секс, тому що сьогодні це питання енергозалежності як держави в цілому, так і кожної української родини, яка в принципі хоче дуже простого – якісних комунальних послуг, низького рахунку і найголовніше – безпечного виховання своїх дітей в затишній оселі. Тому напрямок енергоефективності потребує потужної пропаганди", – переконаний Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що українців сьогодні потрібно залучати до процесу енергоефективності.

Як повідомляв УНН, на "теплі кредити" у регіонах виділили вже 140 млн грн. 

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