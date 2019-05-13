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На "теплі кредити" у регіонах виділили вже 140 млн грн

На "теплі кредити" у регіонах виділили вже 140 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Вже понад 140 млн грн виділено місцевою владою для додаткового співфінансування "теплих кредитів" у 2019 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.

"У 2019 році у співпраці з Держенергоефективності впроваджено вже 140 місцевих програм здешевлення "теплих кредитів". На їхню реалізацію виділено більше 140 млн грн із місцевих бюджетів", - вказали у відомстві.

Це додаткова підтримка до 400 млн грн державного фінансування "теплих кредитів" у цьому році, додали у Держенергоефективності.

"Лише у квітні цього року прийнято 24 нові місцеві програми, а на їх реалізацію виділено 7,5 млн грн із місцевих бюджетів", - зазначили в агентстві.

Синергія зусиль уряду та місцевої влади у співфінансуванні "теплих кредитів", як вказано, стимулює населення до енергоефективності.

Про це, як повідомляється, свідчать дані моніторингу, зокрема, за останні три роки:

  • у 8 разів зріс попит на "теплі кредити" (із 194 ОСББ у 2015 році до понад 1 600 у 2018 році);
  • населення та ОСББ впроваджують більш комплексні енергоефективні заходи (середній кредит ОСББ зріс у 3,5 рази: із 85 тис. грн у 2015 році до майже 300 тис. грн у 2018 році).

Нагадаємо, українцям видали вже половину запланованих на рік "теплих кредитів".

Як повідомляв УНН, на утеплення українських багатоповерхівок потрібно 50 млрд євро.

Українські Національні Новини

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