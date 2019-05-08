Українцям видали вже половину запланованих на рік "теплих кредитів"

"Загалом у 2019 році близько 43 тис. родин вже отримали в банках 540 млн грн "теплих кредитів". Це більше половини від усього прогнозованого обсягу кредитування у цьому році – 1,1 млрд грн "теплих кредитів" (за наявного бюджетного фінансування у розмірі 400 млн гривень)", - вказали у відомстві.

Лише за черговий звітний тиждень, навіть попри свята, понад 40 млн грн "теплих кредитів" на енергоефективні заходи залучили близько 6 тис. родин.

Зокрема, українці отримали в банках:



понад 23 млн грн – на утеплення приватних будинків;



17 млн грн – для ОСББ;



понад 1 млн грн – на твердопаливні котли.



"Цікаво, що попит на програму лишається особливо високим серед ОСББ. Так, минулого тижня "теплі кредити" видано для ще 65 ОСББ. Це близько 5 тис. родин, які об’єдналися і прийняли рішення приводити будинки до ладу та створювати комфортні умови проживання", - відзначили у Держенергоефективності.

Нагадаємо, на утеплення українських багатоповерхівок потрібно 50 млрд євро.