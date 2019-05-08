Украинцам выдали уже половину запланированных на год "теплых кредитов"

"Всего в 2019 году около 43 тыс. семей уже получили в банках 540 млн грн "теплых кредитов". Это больше половины от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году - 1,1 млрд грн "теплых кредитов" (при имеющемся бюджетном финансировании в размере 400 млн гривен)", - указали в ведомстве.

Только за очередную отчетную неделю, даже несмотря на праздники, более 40 млн грн "теплых кредитов" на энергоэффективные мероприятия привлекли около 6 тыс. семей.

В частности, украинцы получили в банках:



более 23 млн грн - на утепление частных домов;



17 млн грн - для ОСМД;



более 1 млн грн - на твердотопливные котлы.



"Интересно, что спрос на программу остается особенно высоким среди ОСМД. Так, на прошлой неделе "теплые кредиты" выдано для еще 65 ОСМД. Это около 5 тыс. семей, которые объединились и приняли решение приводить дома в порядок и создавать комфортные условия проживания", - отметили в Госэнергоэффективности.

Напомним, на утепление украинских многоэтажек нужно 50 млрд евро.