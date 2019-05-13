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На "теплые кредиты" в регионах выделили уже 140 млн грн

На "теплые кредиты" в регионах выделили уже 140 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12817 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Уже более 140 млн грн выделено местными властями для дополнительного софинансирования "теплых кредитов" в 2019 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

"В 2019 году в сотрудничестве с Госэнергоэффективности внедрено уже 140 местных программ удешевления "теплых кредитов". На их реализацию выделено более 140 млн грн из местных бюджетов", - указали в ведомстве.

Это дополнительная поддержка к 400 млн грн государственного финансирования "теплых кредитов" в этом году, добавили в Госэнергоэффективности.

"Только в апреле этого года принято 24 новых местных программы, а на их реализацию выделено 7,5 млн грн из местных бюджетов", - отметили в агентстве.

Синергия усилий правительства и местной власти в софинансировании "теплых кредитов", как указано, стимулирует население к энергоэффективности.

Об этом, как сообщается, свидетельствуют данные мониторинга, в частности, за последние три года:

  • в 8 раз вырос спрос на "теплые кредиты" (с 194 ОСМД в 2015 году до более 1600 в 2018 году);
  • население и ОСМД внедряют более комплексные энергоэффективные мероприятия (средний кредит ОСМД вырос в 3,5 раза: с 85 тыс. грн в 2015 году до почти 300 тыс. грн в 2018 году).

Напомним, украинцам выдали уже половину запланированных на год "теплых кредитов".

Как сообщал УНН, на утепление украинских многоэтажек нужно 50 млрд евро.

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