Зубко сравнил энергоэффективность и безопасный секс
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сравнил энергоэффективность и безопасный секс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министра.
"На улице мы видим много рекламы, например, безопасного секса. Причем пропаганда безопасного секса - она повсюду. Слушайте, энергоэффективность требует большей пропаганды, чем безопасный секс, потому что сегодня этот вопрос энергозависимости как государства в целом, так и каждой украинской семьи, которая в принципе хочет очень простого - качественных коммунальных услуг, низкого счета и самое главное - безопасного воспитания своих детей в уютном доме. Поэтому направление энергоэффективности требует пропаганды", - убежден Геннадий Зубко.
Чиновник подчеркнул, что украинцев сегодня нужно привлекать к процессу энергоэффективности.
Как сообщал УНН, на "теплые кредиты" в регионах выделили уже 140 млн грн.