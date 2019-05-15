Зубко сравнил энергоэффективность и безопасный секс

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 57043 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 85210 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100217 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102268 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125548 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112301 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138232 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144732 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130189 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130237 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Зубко сравнил энергоэффективность и безопасный секс

Зубко сравнил энергоэффективность и безопасный секс

Киев  •  УНН

 • 11306 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сравнил энергоэффективность и безопасный секс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министра.

"На улице мы видим много рекламы, например, безопасного секса. Причем пропаганда безопасного секса - она повсюду. Слушайте, энергоэффективность требует большей пропаганды, чем безопасный секс, потому что сегодня этот вопрос энергозависимости как государства в целом, так и каждой украинской семьи, которая в принципе хочет очень простого - качественных коммунальных услуг, низкого счета и самое главное - безопасного воспитания своих детей в уютном доме. Поэтому направление энергоэффективности требует пропаганды", - убежден Геннадий Зубко.

Чиновник подчеркнул, что украинцев сегодня нужно привлекать к процессу энергоэффективности.

Как сообщал УНН, на "теплые кредиты" в регионах выделили уже 140 млн грн.

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