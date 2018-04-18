ЕС вероятно одобрит миллиард евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Совет ЕС в ближайшее время вероятно одобрит миллиард евро макрофинансовой помощи Украине, предложенный Еврокомиссией в марте этого года. Об этом сегодня в Страсбурге заявил председатель делегации Европарламента в Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Дариуш Роcати, передает УНН.
"Продолжается мониторинг выполнения Соглашения о зоне свободной торговли и начата работа над предложением новой макрофинансовой помощи Украине. Только вчера состоялась встреча с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Дубровскисом по этому вопросу, и я рад информировать всех вас о том, что комиссия выдвинула предложение о предоставление макрофинансовой помощи в размере 1 млрд. евро и парламент, наверное, поддержит это предложение очень скоро ", - сказал евродепутат.
Напомним, в марте Еврокомиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.
Предложение Еврокомиссии для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.
Как сообщал УНН, в среду вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Председатель Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Петер Вагнер подписали финансовое соглашение на 50 млн. евро по поддержке Фонда энергоэффективности Украины.