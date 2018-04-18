ЕС вероятно одобрит миллиард евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшее время

"Продолжается мониторинг выполнения Соглашения о зоне свободной торговли и начата работа над предложением новой макрофинансовой помощи Украине. Только вчера состоялась встреча с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Дубровскисом по этому вопросу, и я рад информировать всех вас о том, что комиссия выдвинула предложение о предоставление макрофинансовой помощи в размере 1 млрд. евро и парламент, наверное, поддержит это предложение очень скоро ", - сказал евродепутат.

Напомним, в марте Еврокомиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Предложение Еврокомиссии для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

Как сообщал УНН, в среду вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Председатель Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Петер Вагнер подписали финансовое соглашение на 50 млн. евро по поддержке Фонда энергоэффективности Украины.