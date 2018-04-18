ЄС ймовірно схвалить мільярд євро макрофінансової допомоги Україні найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Рада ЄС найближчим часом ймовірно схвалить мільярд євро макрофінансової допомоги Україні, запропонований Єврокомісією у березні цього року. Про це сьогодні в Стразбурзі заявив Голова делегації Європарламенту до Комітету з парламентської співпраці між Україною та ЄС Даріуш Роcаті, передає УНН.
"Продовжується моніторинг виконання Угоди про зону вільної торгівлі та розпочато роботу над пропозицією щодо нової макрофінансової допомоги Україні. Тільки вчора відбулась зустріч з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Дубровскісом з цього питання, і я радий інформувати всіх вас про те, що комісія висунула пропозицію про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд. Євро та парламент, напевно, підтримає цю пропозицію дуже скоро", - сказав євродепутат.
Нагадаємо, у березні Єврокомісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.
Пропозиція Єврокомісії для Україні підлягає затвердженню Європейським парламентом та Радою ЄС.
Як повідомляв УНН, у середу Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко та Голова Групи підтримки України в Європейській Комісії Петер Вагнер підписали фінансову угоду на 50 млн. євро щодо підтримки Фонду енергоефективності України.