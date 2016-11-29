ЕС оказался крупнейшим донором Чернобыльского фонда "Укрытие"

"Новый конфайнмент является продуктом беспрецедентных инженерно-технических работ, финансируемых Чернобыльским фондом" Укрытие ", управление которым осуществляется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) от имени международных доноров. Европейский Союз является крупнейшим донором этого фонда с выполненными пока обязательствами по проектам, касающимся Чернобыля, в размере почти 750 млн евро ", - прокомментировали установления нового безопасного конфайнмента над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Высокий представитель ЕС по иностранным дел и безопасности Федерика Могерини, Вице-президент Европейской Комиссии с Энергетического Союза Марош Шевчович, Европейский Комиссар с Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, Европейский Комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и Европейский Комиссар по предотвращению изменения климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

"Наша работа также касалась социально-экономических мероприятий, направленных на улучшение условий жизни первых жертв катастрофы 1986 года, которые и до сих пор страдают от значительных последствий воздействия радиоактивных веществ", - добавили в представительстве.

Напомним, четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли аркой.