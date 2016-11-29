ЄС виявився найбільшим донором Чорнобильського фонду “Укриття”

“Новий конфайнмент є продуктом безпрецедентних інженерно-технічних робіт, що фінансувалися Чорнобильським фондом „Укриття“, управління яким здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) від імені міжнародних донорів. Європейський Союз є найбільшим донором цього фонду з виконаними наразі зобов’язаннями щодо проектів, що стосуються Чорнобиля, у розмірі майже 750 млн євро”, — прокоментували встановлення нового безпечного конфайнменту над 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні, Віце-президент Європейської Комісії з Енергетичного Союзу Марош Шевчович, Європейський Комісар з Європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган, Європейський Комісар з міжнародної співпраці та розвитку Невен Міміца та Європейський Комісар із запобігання змінам клімату та енергетики Міґель Аріас Каньєте.

“Наша робота також стосувалася соціально-економічних заходів, спрямованих на поліпшення умов життя перших жертв катастрофи 1986 року, які й досі страждають від значних наслідків дії радіоактивних речовин”, — додали у представництві.

Нагадаємо, четвертий енергоблок ЧАЕС накрили аркою.