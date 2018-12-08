ЕС решил увеличить эффективность вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Совет министров Европейского Союза по вопросам здравоохранения приняла ряд рекомендаций относительно повышения эффективности вакцинации для населения европейских стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.
“Рекомендации основываются на трех главных направлениях: преодоление колебаний населения о вакцинации и увеличение охвата ею людей, проведения скоординированной политики ЕС в сфере вакцинации и увеличение вклада Евросоюза в мировое здравоохранение”, — говорится в публикации Совета министров ЕС.
Еврокомиссар по вопросам здоровья и пищевой безопасности Витянис Андрюкайтис отмечает, что остается “неутомимым адвокатом для вакцинации, которая спасает жизни”.
Андрюкайтис также рассказал о будущих планах в этой сфере.
“В следующем году мы положим начало Коалиции вакцинации, а Еврокомиссия будет принимать у себя Глобальную встречу по вакцинации на высшем уровне для достижения заметных и стратегических целей в области предотвращения болезней как в ЕЧ, так и во всем мире”, — сказал он.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, согласно которому пациенты смогут получать вакцины, закупленные за государственные средства, и в частных медицинских закладх первичного звена и частных врачей, которые зарегистрированы как СПД.