Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися у приватних клініках

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанов, відповідно до якої пацієнти зможуть отримувати вакцини, закуплені за державні кошти, і в приватних медичних закладх первинної ланки та приватних лікарів, які зареєстровані як ФОП. Відповідний проект постанови представила на засідання уряду в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.