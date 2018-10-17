Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися у приватних клініках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанов, відповідно до якої пацієнти зможуть отримувати вакцини, закуплені за державні кошти, і в приватних медичних закладх первинної ланки та приватних лікарів, які зареєстровані як ФОП. Відповідний проект постанови представила на засідання уряду в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
За словами в.о міністра охорони здоров’я, раніше закуплені за бюджетні кошти вакцини були доступними лише для українців, які ішли в комунальні заклади охорони здоров’я первинної ланки.
“Ми в новій постанові створюємо механізм розподілу і перерозподілів державних вакцин серед усіх тих медичних закладів, в яких пацієнти можуть отримувати безоплатно якісні і безпечні вакцини на первинній ланці. Це включає і ті, які є в приватних закладах, ФОПи. І важливо, що ми також забезпечуємо вакцинацію згідно з календарем щеплень у пологових будинках незалежно від форми власності”, — сказала Супрун.
Як повідомляв УНН, наступного року українці зможуть безплатно здавати аналізи, якщо матимуть відповідне направлення від сімейного лікаря.