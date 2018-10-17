Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках

По словам и.о. министра здравоохранения, ранее закупленные за бюджетные средства вакцины были доступны только для украинцев, которые шли в коммунальные учреждения здравоохранения первичного звена.

“Мы в новом постановлении создаем механизм распределения и перераспределения государственных вакцин всех тех медицинских учреждений, в которых пациенты могут получать бесплатно качественные и безопасные вакцины на первичном звене. Это включает и те, которые есть в частных заведениях, ФЛПы. И важно, что мы также обеспечиваем вакцинацию согласно календарю прививок в роддомах независимо от формы собственности”, — сказала Супрун.

Как сообщал УНН, в следующем году украинцы смогут бесплатно сдавать анализы, если будут иметь соответствующее направление от семейного врача.