Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, согласно которому пациенты смогут получать вакцины, закупленные за государственные средства, и в частных медицинских закладх первичного звена и частных врачей, которые зарегистрированы как ФЛП. Соответствующий проект постановления представила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
По словам и.о. министра здравоохранения, ранее закупленные за бюджетные средства вакцины были доступны только для украинцев, которые шли в коммунальные учреждения здравоохранения первичного звена.
“Мы в новом постановлении создаем механизм распределения и перераспределения государственных вакцин всех тех медицинских учреждений, в которых пациенты могут получать бесплатно качественные и безопасные вакцины на первичном звене. Это включает и те, которые есть в частных заведениях, ФЛПы. И важно, что мы также обеспечиваем вакцинацию согласно календарю прививок в роддомах независимо от формы собственности”, — сказала Супрун.
Как сообщал УНН, в следующем году украинцы смогут бесплатно сдавать анализы, если будут иметь соответствующее направление от семейного врача.