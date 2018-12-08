ЄС вирішив збільшити ефективність вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рада міністрів Європейського Союзу з питань охорони здоров’я ухвалила ряд рекомендацій відносно підвищення ефективності вакцинацій для населення європейських країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.
“Рекомендації грунтуються на трьох головних напрямках: подолання вагань населення щодо вакцинації та збільшення охоплення нею людей, проведення скоординованої політики ЄС у сфері вакцинації та збільшення внеску Євросоюзу у світову охорону здоров’я”, — йдеться в публікації Ради міністрів ЄС.
Єврокомісар з питань здоров'я та харчової безпеки Витяніс Андрюкайтіс відмічає, що залишатиметься "невтомним адвокатом для вакцинації, яка рятує життя".
Андрюкайтіс також розповів про майбутні плани у цій сфері.
"Наступного року ми започаткуємо Коаліцію вакцинації, а Єврокомісія прийматиме у себе Глобальну зустріч з вакцинації на вищому рівні для досягнення помітних та стратегічних цілей у галузі запобігання хворобам як у ЄЧ, так і в усьому світі", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанов, відповідно до якої пацієнти зможуть отримувати вакцини, закуплені за державні кошти, і в приватних медичних закладх первинної ланки та приватних лікарів, які зареєстровані як ФОП.