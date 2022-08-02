ЕС отметил успехи Украины в администрировании налогов

Детали

Документ охватывает период с момента опубликования предварительного отчета 1 декабря 2020 года до начала военной агрессии россии против Украины 24 февраля 2022 года.

В отчете ЕС говорится, что наибольший прогресс достигнут в сферах цифровой трансформации и энергетики. Отмечен прогресс в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Кроме того, отмечено и реформирование в сфере экономического развития.

В отчете отмечается, что украинское правительство обеспечило необходимые показатели мобилизации налоговых поступлений.

"Продолжились реформы в налоговом и таможенном администрировании. Внедрение новых бизнес-процессов, которые продолжаются в этих администрациях. Осуществлялись подготовительные шаги, чтобы обеспечить Украине присоединение к глобальной сети автоматического обмена налоговой информацией. Дальнейшие реформы, которые продолжаются, включают усовершенствование системы управления рисками, введение электронного аудита, развертывание кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, в том числе электронных, и усовершенствование администрирования налоговых споров", – говорится в отчете.

Отмечен приоритет, который предоставляла Украина выполнению Соглашения и последующей интеграции с ЕС на основе Соглашения об ассоциации.

Добавим

За январь-июль 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 413,9 млрд грн, индикативные показатели выполнены на 103,5% или (+13,8 млрд грн). Более прошлогоднего факта января-июля 2021 года уплачено +83,4 млрд грн (+25,2 процента).

НДС по производимым товарам (сальдо) в январе-июле: индикативные показатели выполнены на 133,5 % (+33,0 млрд грн). Фактические поступления налога составляют 131,6 млрд грн, что в 1,5 раза (+45,7 млрд грн) больше, чем за январь-июль 2021 года (85,9 млрд грн). То есть идет перевыполнение планов по сбору налогов по сравнению с мирным периодом. Причиной такой успешной работы глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев называет прекращение схем и детенизацию.

"Причина одна, та же, что провоцирует вой из болот некоторых чиновников, лишённых сладкого куска – прекращение схем и детенизация. Та самая, о которой говорил Президент, ставил задачу, которая выполняется. Детенизация, которая никогда никому в этой стране не была выгодна. Детенизация, с которой на самом деле не на словах, а на деле начинается Европа в Украине", – объяснил нардеп.