ЄС відзначив успіхи України в адмініструванні податків

Деталі

Документ охоплює період з моменту опублікування попереднього звіту 1 грудня 2020 року до початку військової агресії росії проти України 24 лютого 2022 року.

У звіті ЄС йдеться про те, що найбільшого прогресу досягнуто у сферах цифрової трансформації та енергетики. Відзначено прогрес у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Крім того, відзначено і реформування в сфері економічного розвитку.

У звіті наголошується, що український уряд забезпечив необхідні показники мобілізації податкових надходжень.

"Продовжилися реформи в податковому та митному адмініструванні. Впровадження нових бізнес-процесів, які тривають у цих адміністраціях. Здійснювалися підготовчі кроки, щоб забезпечити Україні приєднання до глобальної мережі автоматичного обміну податковою інформацією. Подальші реформи, що тривають, включають удосконалення системи управління ризиками, запровадження електронного аудиту, розгортання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі електронних, та вдосконалення адміністрування податкових спорів", – ідеться у звіті.

Відзначено пріоритет, який надавала Україна виконанню Угоди та подальшій інтеграції з ЄС на основі Угоди про асоціацію.

Додамо

За січень-липень 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% або (+13,8 млрд грн). Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено +83,4 млрд грн (+25,2 відсотка).

ПДВ з вироблених товарів (сальдо) у січні-липні: індикативні показники виконано на 133,5 % (+33,0 млрд грн). Фактичні надходження податку становлять 131,6 млрд грн, що у 1,5 раза (+45,7 млрд грн) більше ніж за січень-липень 2021 року (85,9 млрд грн). Тобто йде перевиконання планів зі збору податків порівняно з мирним періодом. Причиною такої успішної роботи глава податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев називає припинення схем та детінізацію.

"Причина одна, та ж сама, що провокує виття з боліт деяких чиновників, позбутих солодкого шматка - припинення схем та детінізація. Та сама, про яку говорив Президент, ставив задачу, яка виконується. Детінізація, яка ніколи нікому в цій країні не була вигідна. Детінізація, з якої, насправді, не на словах, а на ділі починається Європа в Україні", – пояснив нардеп.