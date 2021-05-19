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ЕС открывает границы для вакцинированных туристов

Киев • УНН

 • 20013 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Европейский Союз согласился открыть границы для полностью вакцинированных путешественников. Об этом во время брифинга в Брюсселе в среду, 19 мая, объявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает УНН.

ЕС открывает границы для вакцинированных туристов

Цитата:

"Послы ЕС согласились изменить подход к путешествиям из-за пределов ЕС. Совет ЕС рекомендовал странам-членам ослабить существующие ограничения, в частности, для вакцинированных", - сообщил Виганд, добавив, что речь идет о получивших разрешение в ЕС вакцинах.

Детали

По его словам, ЕС расширяет список третьих стран, откуда возможны поездки, учитывая эпидемическую ситуацию, на основе новых критериев, согласованных сегодня.

К такому соглашению представители стран-членов ЕС пришли накануне экстренного саммита глав государств и правительств 25 мая. Главной темой встречи станет введение общеевропейского "СOVID-паспорта" по вакцинации и согласование порядка въезда иностранцев в страны ЕС.

COVID-паспорта в ЕС

17 марта Еврокомиссия представила проект "коронавирусного" цифрового зеленого сертификата, который должен быть внедрен до середины июня. Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболели. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.

В то же время Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привитым от коронавируса туристам.

Украина планирует запустить собственный COVID-сертификат до июля.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.

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