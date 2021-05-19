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ЄС відкриває кордони для вакцинованих туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Європейський Союз погодився відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників. Про це під час брифінгу у Брюсселі у середу, 19 травня, оголосив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає УНН.

ЄС відкриває кордони для вакцинованих туристів

Цитата:

"Посли ЄС погодилися змінити підхід до подорожей з-за меж ЄС. Рада ЄС рекомендувала країнам-членам послабити існуючі обмеження, зокрема, для вакцинованих", - повідомив Віганд, додавши, що йдеться про вакцини які отримали дозвіл у ЄС.

Деталі

З його слів, ЄС розширює список третіх країн, звідки можливі поїздки, зважаючи на епідемічну ситуацію, на основі нових критеріїв, погоджених сьогодні.

До такої угоди представники країн-членів ЄС прийшли напередодні екстреного саміту глав держав і урядів 25 травня. Головною темою зустрічі стане введення загальноєвропейського "СOVID-паспорта" щодо вакцинації і узгодження порядку в'їзду іноземців в країни ЄС.

COVID-паспорти в ЄС

17 березня Єврокомісія представила проект "коронавірусного" цифрового зеленого сертифікату, який повинен бути впроваджений до середини червня. Документи отримають не лише ті, хто щеплений від коронавірусу, але й ті, хто перехворіли. Діяти такі сертифікати, як очікується, будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено. При цьому Європарламент вимагає, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік.

Водночас Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам.

Україна планує запустити власний COVID-сертифікат до липня.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я виступає за обережний підхід до питання про введення для міжнародних поїздок паспортів імунізації проти коронавірусу.

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