ЕС сотрудничает с прокуратурой Украины для регистрации нарушений прав человека в Крыму

"Евросоюз будет осуждать любые нарушения международного права со стороны России и постоянно поднимать этот вопрос, всегда поддерживать жертв незаконной аннексии", - сказал дипломат.

Он отметил, что Европейский Союз выражает свою озабоченность нынешней ситуацией в международных организациях: ОБСЕ, Совете Европы, и, конечно, в ООН.

"Мы будем поддерживать правовые инициативы Украины в Европейском суде, в международном суде. Мы приветствуем усилия Украины по использованию международных правовых инструментов и судов. Растущая российская милитаризация Крыма и Севастополя со стороны РФ, Азовского моря и Черноморского региона беспокоит нас, как и действия 25 ноября пришлого года. Инцидент в Керченском проливе рассматривается нами как нарушение международного права", - заявил Альмейда.

Он напомнил, что сегодня Европейский Союз добавил в индивидуальный санкционный список 8 человек, ответственных за задержание украинских моряков и кораблей.

"Незаконная аннексия со стороны РФ значительно ухудшила положение людей – постоянные ограничения свободы слова, прав на мирные собрания. В первую очередь мишенью становятся крымские татары. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 73/263 от 2018 года чрезвычайно важно, чтоб мониторинговые механизмы, а также неправительственные организации имели независимый и беспрепятственный доступ к Украине – к Крыму и Севастополю... Мы продолжаем призывать к скорейшему освобождению Сенцова, Балуха и многих других, кто был задержан на Крымском полуострове и приговорен к различным срокам, что противоречит международному праву. Мы в этом смысле работаем с прокуратурой Украины для регистрации всех нарушений прав человека", - подчеркнул представитель ЕС при ООН.

Напомним, ЕС продлил санкции против россиян и российских организаций за действия, которые подрывают или представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, добавив в санкционный список восемь российских чиновников после эскалации в районе Керченского пролива.

Как сообщал УНН, со времен оккупации Крыма 12 крымских татар были осуждены к заключению.