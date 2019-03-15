ЕС сотрудничает с прокуратурой Украины для регистрации нарушений прав человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Европейский Союз работает с прокуратурой Украины для регистрации всех нарушений прав человека Россией на аннексированных территориях. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда, передает корреспондент УНН.
"Евросоюз будет осуждать любые нарушения международного права со стороны России и постоянно поднимать этот вопрос, всегда поддерживать жертв незаконной аннексии", - сказал дипломат.
Он отметил, что Европейский Союз выражает свою озабоченность нынешней ситуацией в международных организациях: ОБСЕ, Совете Европы, и, конечно, в ООН.
"Мы будем поддерживать правовые инициативы Украины в Европейском суде, в международном суде. Мы приветствуем усилия Украины по использованию международных правовых инструментов и судов. Растущая российская милитаризация Крыма и Севастополя со стороны РФ, Азовского моря и Черноморского региона беспокоит нас, как и действия 25 ноября пришлого года. Инцидент в Керченском проливе рассматривается нами как нарушение международного права", - заявил Альмейда.
Он напомнил, что сегодня Европейский Союз добавил в индивидуальный санкционный список 8 человек, ответственных за задержание украинских моряков и кораблей.
"Незаконная аннексия со стороны РФ значительно ухудшила положение людей – постоянные ограничения свободы слова, прав на мирные собрания. В первую очередь мишенью становятся крымские татары. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 73/263 от 2018 года чрезвычайно важно, чтоб мониторинговые механизмы, а также неправительственные организации имели независимый и беспрепятственный доступ к Украине – к Крыму и Севастополю... Мы продолжаем призывать к скорейшему освобождению Сенцова, Балуха и многих других, кто был задержан на Крымском полуострове и приговорен к различным срокам, что противоречит международному праву. Мы в этом смысле работаем с прокуратурой Украины для регистрации всех нарушений прав человека", - подчеркнул представитель ЕС при ООН.
Напомним, ЕС продлил санкции против россиян и российских организаций за действия, которые подрывают или представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, добавив в санкционный список восемь российских чиновников после эскалации в районе Керченского пролива.
Как сообщал УНН, со времен оккупации Крыма 12 крымских татар были осуждены к заключению.