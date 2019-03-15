ЄС співпрацює з прокуратурою України для реєстрації порушень прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Європейський Союз працює з прокуратурою України для реєстрації всіх порушень прав людини Росією на анексованих територіях. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда, передає кореспондент УНН.
"Євросоюз буде засуджувати будь-які порушення міжнародного права з боку Росії і постійно піднімати це питання, завжди підтримувати жертв незаконної анексії", - сказав дипломат.
Він зазначив, що Європейський Союз висловлює свою стурбованість нинішньою ситуацією в міжнародних організаціях: ОБСЄ, Раді Європи, і, звичайно, в ООН.
"Ми будемо підтримувати правові ініціативи України в Європейському суді, в міжнародному суді. Ми вітаємо зусилля України по використанню міжнародних правових інструментів і судів. Зростаюча російська мілітаризація Криму і Севастополя з боку РФ, Азовського моря і Чорноморського регіону турбує нас, як і дії 25 листопада минулого року. Інцидент в Керченській протоці розглядається нами як порушення міжнародного права", - заявив Алмейда.
Він нагадав, що сьогодні Європейський Союз додав в індивідуальний списку санкцій 8 осіб, відповідальних за затримання українських моряків і кораблів.
"Незаконна анексія з боку РФ значно погіршила становище людей - постійні обмеження свободи слова, прав на мирні зібрання. У першу чергу мішенню стають кримські татари. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї 73/263 від 2018 року надзвичайно важливо, щоб моніторингові механізми, а також неурядові організації мали незалежний і безперешкодний доступ до України - до Криму і Севастополя... Ми продовжуємо закликати до якнайшвидшого звільнення Сенцова, Балуха і багатьох інших, хто був затриманий на Кримському півострові і засуджений до різних термінів, що суперечить міжнародному праву. Ми в цьому сенсі працюємо з прокуратурою України для реєстрації всіх порушень прав людини", - підкреслив представник ЄС при ООН.
Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти росіян і російських організацій за дії, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, додавши до списку санкцій вісім російських чиновників після ескалації в районі Керченської протоки.
Як повідомляв УНН, з часів окупації Криму 12 кримських татар були засуджені до ув'язнення.