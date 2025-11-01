ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД

$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Эксклюзив
07:00 • 12355 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
06:00 • 17034 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 24990 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 40826 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 38124 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34715 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35846 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30426 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 53739 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского "первого канала": что он ответил
31 октября, 23:33 • 24400 просмотра
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД
1 ноября, 01:07 • 14554 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg
1 ноября, 01:41 • 12927 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС
03:18 • 12324 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk
05:40 • 5864 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Эксклюзив
07:00 • 12342 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 17026 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 48687 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 53739 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 46444 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
08:30 • 2564 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59 • 48689 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
31 октября, 11:19 • 33643 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
30 октября, 19:41 • 42285 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
29 октября, 15:50 • 74343 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Еврокомиссия 19 ноября представит предложения по превращению транспортной системы ЕС в военную артерию. Это обеспечит быструю переброску вооружения и личного состава в случае военной угрозы.

ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД

19 ноября Еврокомиссия представит масштабный пакет предложений, призванный превратить транспортную систему ЕС в полноценную военную артерию. Цель инициативы — обеспечить быструю переброску вооружения и личного состава в случае возникновения военной угрозы. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.

Речь идет не только о модернизации дорог. План охватывает координацию использования грузовиков, железнодорожных платформ, паромов и всех транспортных маршрутов, способных перевозить тяжелую технику — танки, артиллерию и другое вооружение

- сообщил Коваленко.

ЕС также планирует упростить пограничные процедуры и согласовать механизмы с НАТО, чтобы войска союзников могли передвигаться по территории Европы без задержек. 

Коваленко отметил, что таким образом, Еврокомиссия впервые возьмет на себя координирующую роль в сфере военной логистики — направлении, которое ранее оставалось под исключительной юрисдикцией национальных правительств.

Ключевыми транзитными центрами в новой логистической сети должны стать Польша, Германия, Румыния, Нидерланды и страны Балтии. Европа переходит от деклараций к практическому построению маршрутов, способных обеспечить оперативную оборону континента.

Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД01.11.25, 08:49 • 1640 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Техника
Европейская комиссия
НАТО
Германия
Нидерланды
Румыния
Польша