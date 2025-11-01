ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД
Киев • УНН
19 ноября Еврокомиссия представит масштабный пакет предложений, призванный превратить транспортную систему ЕС в полноценную военную артерию. Цель инициативы — обеспечить быструю переброску вооружения и личного состава в случае возникновения военной угрозы. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.
Речь идет не только о модернизации дорог. План охватывает координацию использования грузовиков, железнодорожных платформ, паромов и всех транспортных маршрутов, способных перевозить тяжелую технику — танки, артиллерию и другое вооружение
ЕС также планирует упростить пограничные процедуры и согласовать механизмы с НАТО, чтобы войска союзников могли передвигаться по территории Европы без задержек.
Коваленко отметил, что таким образом, Еврокомиссия впервые возьмет на себя координирующую роль в сфере военной логистики — направлении, которое ранее оставалось под исключительной юрисдикцией национальных правительств.
Ключевыми транзитными центрами в новой логистической сети должны стать Польша, Германия, Румыния, Нидерланды и страны Балтии. Европа переходит от деклараций к практическому построению маршрутов, способных обеспечить оперативную оборону континента.
