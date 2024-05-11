ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt

Европейский Союз хочет дать Украине гарантии безопасности. Проект сейчас обсуждается с Киевом и его детали стали известны эксклюзивно Welt am Sonntag. В документе Брюссель уточняет, можно ли отправлять в Украину военных ЕС, сообщает Welt, пишет УНН.

Детали

"Европейский Союз хочет взять перед Украиной широкие обязательства по безопасности в ее защите от россии не позднее начала июля. Они касаются политической, военной и экономической помощи и предназначены для применения до тех пор, пока Украина не присоединится к ЕС и НАТО", - пишет издание.

Ответственные послы 27 государств-членов ЕС недавно согласовали текст на одиннадцати страницах под грифом "конфиденциально", который сейчас обсуждается между Европейской службой внешних действий и правительством в Киеве - пишет издание.

В документе, с которым ознакомилась газета, как указано, говорится: "Европейский Союз и его государства-члены играют ключевую роль в непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины через военную, гражданскую, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку, размещение перемещенных лиц, поддержку реформ, восстановления и реконструкции, а также через ограничительные меры и дипломатическую поддержку".

В частности, ЕС, как сообщается, уверяет Украину в немедленных консультациях в случае дальнейших атак. В проекте от 27 стран ЕС, как отмечается, говорится: "В случае будущей агрессии Европейский Союз и Украина намерены провести консультации в течение 24 часов относительно потребностей Украины, которая осуществляет свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН".

"Однако это исключает непосредственное участие военных ЕС вместе с украинскими в боевых действиях против россии", - указывает издание.

Впрочем, как отмечается, Брюссель обещает Украине продолжение поставок летального и нелетального оружия, продолжение обучения военных, помощь в реформировании сектора безопасности, поддержку в разминировании страны и сотрудничество в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.

"Фонд поддержки Украины в 2024 году будет иметь бюджет 5 миллиардов евро. Дальнейшее сопоставимое ежегодное увеличение можно предусмотреть до 2027 года". Однако это зависит от того, в чем нуждается украинская армия в будущем и какие дополнительные двусторонние взносы сделают страны ЕС, указывает издание.

В то же время ЕС обязуется предоставить Украине масштабную поддержку в восстановлении. Вероятно, для этого понадобится финансовая помощь, которая составит по меньшей мере высокий трехзначный диапазон миллиардов, указывает издание.

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Высокопоставленный дипломат ЕС в частном порядке намекнул, насколько сложным будет этот вызов для европейцев. "В какой-то момент нам также придется участвовать в финансировании реконструкции сектора Газа как главному донору", - сказал он.

"В Брюсселе в целом ожидают, что Еврокомиссия вскоре внесет предложение, которое - подобно так называемому фонду реконструкции для борьбы с последствиями эпидемии COVID - предусматривает своего рода еврооблигации для финансирования реконструкции Украины и сектора Газа", - пишет издание.

При этом издание отмечает, что эти обязательства по безопасности, которые хочет взять на себя ЕС, "имеют не большую юридическую силу, чем двусторонние соглашения о гарантиях безопасности". "Согласно внутренней информации ЕС, только семь стран-членов предоставили такие гарантии: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия", - говорится в публикации.

"Еще семь стран ЕС отказываются заключать двусторонние соглашения с Украиной относительно обязательств в сфере безопасности: Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта. Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС, также не хотят согласовывать соглашение по безопасности с Киевом", - пишет издание.

На саммите ЕС в конце июня 2023 года 27 государств-членов согласились взять на себя "будущие обязательства по безопасности" перед Украиной. "Во время переговоров последних месяцев три нейтральных государства настаивали на том, что ЕС, в отличие от отдельных государств-членов, не должен предоставлять гарантии безопасности, а лишь брать на себя обязательства по безопасности. С точки зрения этих стран, обязательства являются менее обязательными, чем гарантии", - указывает издание.

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