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15 марта, 19:03 • 106185 просмотра

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ЕС разрабатывает пакет санкций против РФ в случае вторжения, но есть вопросы - СМИ

Киев • УНН

 • 14218 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Европейская комиссия разрабатывает пакет санкций против РФ в случае нападения на Украину. Но возникает вопрос о том, как определить “атаку” - достаточно ли кибер - и гибридных атак для запуска. Об этом в Twitter сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, информирует УНН.

Цитата:

“Большинство стран-членов ЕС сейчас находятся в контакте с Еврокомиссией по поводу санкций против России, и сейчас Комиссией разрабатывается пакет, "изготовленный специально", на случай нападения на Украину. Вопрос среди 27 стран-членов ЕС будет заключаться в том, как определить "атаку“? Достаточно ли кибер - и гибридных атак для запуска?" - написал Йозвяк.

Дополнение

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ни один из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину не исключается, в том числе отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкции против газопровода “Северный поток — 2”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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