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Глава Еврокомиссии допустила отключение РФ от SWIFT и санкции против "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 18006 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Ни один из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину не исключается, в том числе отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкции против газопровода "Северный поток - 2", сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNN вечером накануне, пишет УНН.

Цитата:

“Я хочу со всей ясностью заявить: с повестки дня ничего не снято”, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Детали

“Еврокомиссия отвечает за разработку, формирование и развитие санкций”, — сказала президент Еврокомиссии.

“Мы совершенно ясно дали понять, что если будет какая-то дальнейшая агрессия или военная агрессия России против Украины, это будет иметь огромные последствия и большую цену для России”, — добавила она.

Фон дер Ляйен указала на то, что Россия зависит от торговли с Европейским Союзом, и сказала, что ЕС обладает значительным экономическим рычагом.

“Не следует забывать, что Европейский союз является крупнейшим торговым партнером России. Около 40% торговли и товарооборота осуществляется между Россией и Европейским союзом. Евросоюз также является крупнейшим иностранным инвестором в России — 75% прямых иностранных инвестиций поступает из Евросоюза, поэтому эти цифры говорят вам о том, что у нас есть сильные рычаги влияния, и в этом случае России было бы очень больно, в случае, если они усилят эту агрессию против Украины”, — сказала она.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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