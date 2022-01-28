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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73816 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голова Єврокомісії допустила відключення РФ від SWIFT та санкції проти "Північного потоку-2"

Голова Єврокомісії допустила відключення РФ від SWIFT та санкції проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 18016 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Жоден з варіантів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну не виключається, у тому числі відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT та санкцій проти газопроводу "Північний потік - 2", повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в ефірі телеканалу CNN увечері напередодні, пише УНН.

Цитата:

"Я хочу з усією ясністю заявити: з порядку денного нічого не знято", - наголосила фон дер Ляєн.

Деталі

"Єврокомісія відповідає за розробку, формування та розвиток санкцій", - сказала президент Єврокомісії.

"Ми цілком ясно дали зрозуміти, що якщо буде якась подальша агресія чи військова агресія Росії проти України, це матиме величезні наслідки та велику ціну для Росії", — додала вона.

Фон дер Ляєн вказала на те, що Росія залежить від торгівлі з Європейським Союзом, і сказала, що ЄС має значний економічний важіль.

"Не слід забувати, що Європейський союз є найбільшим торговим партнером Росії. Близько 40% торгівлі та товарообігу здійснюється між Росією та Європейським союзом. Євросоюз також є найбільшим іноземним інвестором у Росії — 75% прямих іноземних інвестицій надходить із Євросоюзу, тому ці цифри говорять вам про те, що у нас є сильні важелі впливу, і в цьому випадку Росії було б дуже боляче, у разі, якщо вони посилять цю агресію проти України", - сказала вона.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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