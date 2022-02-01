ЄС розробляє пакет санкцій проти РФ у разі вторгнення, але є питання - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Європейська комісія розробляє пакет санкцій проти РФ у разі нападу на Україну. Але постає питання про те, як визначити “атаку” - чи достатньо кібер- та гібридних атак для запуску. Про це у Twitter повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, інформує УНН.
Цитата:
“Більшість країн-членів ЄС зараз перебувають у контакті з Єврокомісією з приводу санкцій проти Росії, і зараз Комісією розробляється пакет, "виготовлений спеціально", на випадок нападу на Україну. Питання серед 27 раїн-членів ЄС полягатиме у тому, як визначити "атаку“? Чи достатньо кібер- та гібридних атак для запуску?” — написав Йозвяк.
Доповнення
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що жоден із варіантів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну не виключається, у тому числі відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT та санкції проти газопроводу “Північний потік — 2”.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.