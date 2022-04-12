ЕС рассматривает введение частичного эмбарго на энергоносители из рф – El Pais

Детали

Как пишет издание, Брюссель продолжает искать компромиссы. Как вариант, часть членов ЕС может ввести новые ограничения на покупку нефти и газа из россии. Страны, которые сильно зависят от поставок, на этом этапе эмбарго не будут вводить.

Подчеркнули, что ЕС столкнулся с внутренними спорами в вопросе нефтяного эмбарго против страны-агрессора. В частности, тема введения ограничений на импорт российских энергоносителей грозит расколоть ЕС.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за то, что лишь в шестом пакете санкций начали обсуждать нефтяное эмбарго для россии.

Европейский Союз объявил и ввел пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому, в частности, вошли эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако над ограничительными мерами, в частности, относительно импорта нефти до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Позже стало известно, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией".