ЕС рассматривает введение частичного эмбарго на энергоносители из рф – El Pais
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Лидеры стран Европейского Союза рассматривают вариант введения запрета импорта российских нефти и газа отдельными странами-членами объединения. Об этом УНН информирует со ссылкой на El Pais.
Детали
Как пишет издание, Брюссель продолжает искать компромиссы. Как вариант, часть членов ЕС может ввести новые ограничения на покупку нефти и газа из россии. Страны, которые сильно зависят от поставок, на этом этапе эмбарго не будут вводить.
Подчеркнули, что ЕС столкнулся с внутренними спорами в вопросе нефтяного эмбарго против страны-агрессора. В частности, тема введения ограничений на импорт российских энергоносителей грозит расколоть ЕС.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за то, что лишь в шестом пакете санкций начали обсуждать нефтяное эмбарго для россии.
Европейский Союз объявил и ввел пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому, в частности, вошли эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако над ограничительными мерами, в частности, относительно импорта нефти до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Позже стало известно, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией".