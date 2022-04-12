Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембарго для росії

Цитата

"Що ми бачимо? Євросоюз вже обговорює шостий пакет санкцій проти росії за війну… і досі невідомо чи опиниться під санкціями нафта. Навіть після побачених масових вбивств в Бучі та інших містах. Навіть знаючи про депортацію людей, навіть спостерігаючи за свідомим руйнуванням мирних міст російськими ракетами, і авіабомбами, деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитися, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв", - наголосив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що сотні європейських енергокомпаній й банків не лише досі не відмовилися працювати на російському рину, але й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги припинити фінансувати через свої податки, акцизи, воєнну машину росії.

"Все це відбувається саме зараз, коли кров ще свіжа. Про, що це свідчить? Якщо тільки для шостого санкційного пакета почали всерйоз обговорювати нафту, значить світ не усвідомлює до якої війни готувалася росія. Якщо й досі немає чіткої визначеності, щодо російського газу, значить не може бути й впевненості, що у Європі є спільна воля, щоб припинити російські воєнні злочини, щоб примусити росію до миру. Якщо є великі європейські компанії, великі європейські банки, які навіть у розпал бойових дій в Україні не вважають за потрібне вийти з російського ринку. То це означає, що всі інші компанії сприйматимуть це як сигнал. Перечекайте трішки, а потім можна буде працювати, як зазвичай, навіть якщо нічого суттєво не зміниться в поведінці рф", - сказав Зеленський.

Доповнення

Європейський Союз оголосив і запровадив п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Згодом стало відомо, що ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією".