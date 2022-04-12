Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствия нефтяного эмбарго для россии

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"Что мы видим? Евросоюз уже обсуждает шестой пакет санкций против россии за войну... и до сих пор неизвестно окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах. Даже зная о депортации людей, даже наблюдая за сознательным разрушением мирных городов российскими ракетами, и авиабомбы, некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент отметил, что сотни европейских энергокомпаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования прекратить финансировать через свои налоги, акцизы, военную машину россии.

"Все это происходит именно сейчас, когда кровь еще свежа. О чем это свидетельствует? Если только для шестого санкционного пакета начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает к какой войне готовилась россия. Если и до сих пор нет четкой определенности, относительно российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить россию к миру. Если есть крупные европейские компании, крупные европейские банки, которые даже в разгар боевых действий в Украине не считают нужным выйти с российского рынка. То это значит, что все остальные компании будут воспринимать это как сигнал. Переждите немного, а затем можно будет работать как обычно, даже если ничего существенно не изменится в поведении рф", - сказал Зеленский.

Дополнение

Европейский Союз объявил и ввел пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впоследствии стало известно, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией".