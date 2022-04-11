ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією" - голова МЗС Литви

Цитата

"Європейська комісія дуже ясно дала зрозуміти, що починає роботу над 6-м пакетом з "нафтовими опціями". Це означає - роботу з досягнення консенсусу вже розпочато", - сказав Ландсбергіс.

Доповнення

Європейський Союз оголосив і запровадив п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.