ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией" - глава МИД Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейская комиссия начала работу над новыми санкциями в отношении россии с "нефтяной опцией", сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.
Цитата
"Европейская комиссия очень ясно дала понять, что начинает работу над 6-м пакетом с "нефтяными опциями". Это значит - работа по достижению консенсуса уже начата", - сказал Ландсбергис.
Дополнение
Европейский Союз объявил и внедрил пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.